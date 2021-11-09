سعر ومواصفات أرخص سيارة «سوزوكي» في مصر بعد ارتفاع أسعارها (صور)

مع بداية شهر نوفمبر الجاري، أعلن عدد من الوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي عن ارتفاع في عدة طرز مختلفة، من ضمن القائمة سيارة «سوزوكي إسبرسو» بواقع زيادة وصلت إلى 1000 جنيه على السعر الرسمي لموديل العام الجديد 2022.

ترصد السطور التالية قائمة أسعار سيارة «سوزوكي إسبرسو موديل 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها في السوق المحلي.

-تنتمي السيارة اسبرسو إلى فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، وتتوافر في السوق المحلي بفئة واحدة يصل سعرها إلى 149.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.0 لتر 1000 سي سي، ينتج قوة 67 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 14.3 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (3565 ملم الطول، 1520 ملم العرض، 1549 ملم الارتفاع، 2380 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 239 لتر.

-تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام مانع إدارة المحرك، وجنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء يدوي، زجاج كهرباء أمامي، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، قفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك».

جدير بالذكر، أنه خلال الأيام القليلة الماضية أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» عن ارتفاع في أسعار عدد من الطرز المتاحة بالسوق المحلي، من بينها «اسبريسو، وألتو، بالينو، أرتيجا»