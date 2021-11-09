ميرفت أمين ترفض العودة لـ أحمد خليل في الحلقة 8 من حكايتي مع الزمان

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إلا أنا حدوتة «حكايتي مع الزمان»، التي تم عرضها مساء أمس، حيث شهدت العديد من الأحداث المشوقة.

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل إلا انا حكايتي مع الزمان

تقرأ ميرفت أمين الرسالة التي تلقتها ابنتها سارة «شاهيستا سعد» من شريف «عصام السقا» وهو يعترف لها بحبه، وأخذت منها رقمه لتقابله وتنهاه عن ما يفعله كما أخبرته أن ابنتها حامل وسوف تعود إلى زوجها خالد «أحمد والي» مرة أخرى، كما طلبت منه الابتعاد عنها، وعندما تقابله سارة تطلب منه نفس الشيءأن يحذف رقمها ويبتعد عنها.

ميرفت ترفض الرجوع إلى عزيز مرة أخرى

ويذهب عزيز «أحمد خليل» إلى ميرفت ويطلب منها أن تعود إليه مرة أخرى لأنهم لا يشعر بالراحة من غيرها، فترفض ميرفت وتخبره أنها أكثر راحة وسعادة من دونه، لتنتهي الحلقة بالقبض على خالد «أحمد والي»، بسبب صفقة السيارات التي ورطها فيه شريف.

موعد ومكان عرض حكاية حكايتي مع الزمان

يُعرض مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا عبر شاشة قناة DMC، على أن تكون الإعادة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما تعرض الحلقة عبر شاشة قناة Dmc دراما، الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.

أبطال حدوته حكايتي مع الزمان

حكايتي مع الزمان هي الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف ذكي، شاهيستا سعد، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد والي، ياسمين رحمي، رضوى جودة، هايدي رفعت، أمل عرفة، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.