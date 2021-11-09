5 دول أوروبية تنتقد قرار إسرائيل بشأن منظمات حقوقية فلسطينية

أعربت خمس دول أوروبية عن قلقها البالغ إزاء تصنيف إسرائيل لـ6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمن أمس الإثنين، مؤكدة أنها ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإسرائيلية حول أسباب إدراج المنظمات في القائمة، مضيفة أنها ستدرس بعناية المعلومات التي قدمتها إسرائيل كأسس لهذا التصنيف.

5 دول أوروبية تنتقد قرار إسرائيل بشأن المنظمات الفلسطينية

ولم يتبن المجلس، الذي يتألف من 15 عضوا، أي إجراء بعد المشاورات المغلقة، لكن البيان الذي أصدرته كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا، التي ستنضم إلى المجلس في يناير قال إن التصنيف «ستكون له عواقب على المدى البعيد على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية».

التصنيف له عواقب على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية

وقال البيان الذي تلاه سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون عقب مشاورات المجلس: «إن ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المفتوحة. المجتمع المدني شريك أساسي في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إسرائيل وفلسطين». وفقا لوكالة أسوشيتد برس

وأضاف البيان، «كما يسهم المجتمع المدني في جهود السلام وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وأكتوبر الماضي، قالت إسرائيل إن المنظمات الفلسطينية الست مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة سياسية يسارية علمانية لها جناح مسلح نفذ هجمات دامية ضد إسرائيليين.

فلسطين تحذر الاحتلال من ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني

وتصنف إسرائيل والدول الغربية «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» منظمة إرهابية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية، حذرت أمس من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي صنفها بالإرهابية.

كما حملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات، أو العاملين فيها، جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.