«الصحفيين العرب» يدين تصنيف الصهاينة لـ6 منظمات فلسطينية بالإرهابية

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 19 أكتوبر الجاري، بتصنيف ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية، بأنها منظمات إرهابية، وهي مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفالـ فرع فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للأبحاث.

الصحفيين العرب

وقال الاتحاد في بيان عنه منذ قليل، إن هذا القرار الباطل في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في النضال بكل الاشكال من أجل الحرية والعودة، وتقرير المصير، وبناء دولته الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي.

الاحتلال الإسرائيلي

وتابع الاتحاد في بيانه: تهدف إسرائيل من هذا القرار الباطل، إلى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وتشويه نضالها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، كمقدمة لقمعها وصوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال، وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني، والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وردا على فضحها السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، التي حرمت منذ 1948 الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة، وتقرير المصير، ووضع حد للإفلات من العقاب، لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

منظمات حقوق الإنسان

ويدعو الاتحاد العام للصحفيين العرب كل منظمات حقوق الانسان، والمنظمات الإعلامية الدولية، إلى إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من أجل تحرير فلسطين، كما يناشد الاتحاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكل الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، بإدانة قرار حكومة الاحتلال، والعمل على الغائه، وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.