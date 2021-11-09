«غرفة القاهرة» تجتمع مع «الجمارك» لإدخال تعديلات على «التسجيل المسبق»

تجتمع لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين من مصلحة الجمارك المصرية، لبحث المسائل العالقة في تسيير أعمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات في المنافذ الجمركية.

وقالت مصادر بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن»، إن الاجتماع الذي دعت إليه لجنة الجمارك، سيقف على نتائج التطبيق الحالي للمنظومة منذ أكتوبر الماضي، وتحديات وعراقيل المستوردين، الخاصة بها، بالإضافة إلى مناقشة تصورات المستوردين لحل هذه المشكلات.

تيسيرات جديدة لتسهيل العمل في المنظومة

اجتماع لجنة الجمارك اليوم يأتي بعدما أعلن وزير المالية محمد معيط، عن تيسيرات جديدة لتسهيل العمل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، مشيراً إلى أن التسهيلات الجديدة تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي خفض أسعار السلع والخدمات، إلى جانب تشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة.

ومن بين التسهيلات التي ستدخل حيز التنفيذ الفترة المقبلة، بحسب المصادر، إتاحة نسخ بيانات قطع غيار السيارات والشهادات المماثلة، تسهيلاً على مستوردي السيارات، بالإضافة إلى تيسير آخر يتعلق بتعديل بيانات الشحنات ما عدا البيانات الخاصة ببند البضاعة أو المستوردين أو المصدرين الأجانب قبل الحصول على رقم طلب القيد الجمركي.

وتعتزم وزارة المالية، تنظيم العديد من الندوات وورش العمل التعريفية بالمنظومة الجمركية الجديدة لتيسير التعامل معها بعد شكاوى مستوردين من تعقيداته تتعلق بالمنظومة، وطول فترة الإجراءات.

إقبال كبير من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين

وشهدت منظومة التسجيل المسبق للشحنات، إقبال كبير من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين للانضمام، حيث قدرت مصلحة الجمارك، عدد المسجلين بـ24 ألفًا، إلى جانب استصدار أكثر من 99 ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من 53 ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.