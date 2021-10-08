«الخلالي»: وزارة المالية المصرية نشأت عام 3200 قبل الميلاد

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم، إن الدكتور سليم حسن سرد خلال كتاب موسوعة «مصر القديمة»، وهو أحد المجلدات القيمة، توحيد الملك مينا للقطرين، الكثير من الأحداث والاختلافات بين المؤرخين حول حقبة الملك مينا والتاريخ الدقيق لتوحيد مصر، مشيرا إلى بدء عمل وزارة المالية في مصر عام 3200 قبل الميلاد.

توحيد القطرين

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه خلال الموسوعة، عرض المؤلف كافة التواريخ وحجة كل منها على حده، وصولا لتأكيده في نهاية المطاف أن عام 3200 قبل الميلاد هو الأكثر إجماعا بين المؤرخين، لافتا إلى أن التاريخ المصري بدأ عند نفس العام، وفيه تم توحيد مصر.

نظام مؤسسي دقيق ومصالح حكومية

وأكدت أن الموسوعة أشارت إلى وجود مؤسسات ومصالح حكومية حتى ما قبل ظهور عصر الأسرات، متابعة: «لما كان العالم بيعيش في عشوائية كان المصريين عندهم مؤسسات ومصالح حكومية وإدارات، وكان فيه عمل مؤسسي ونظام دقيق موجود في المصالح الحكومية».

وأوضحت أنه بالنسبة للجزء الأقصى من بلاد النوبة، فكان ومعه السودان يسكنه السكان الأصليين لمنطقة مصر بامتدادها وحدودها الكبرى منذ عصر ما قبل عصر الأسرات وحتى الأسرة الثالثة، موضحة: «مصر كان لها امتدادات كبيرة في تلك الفترة، وكان سكانها الأصليين مش أصحاب البشرة السمراء، ولكن من أبناء الجنس الحامي أو البشرة الخمرية، وده صولا للأسرة السادسة».

وأشارت إلى أنه في بداية توحيد الملك مينا للقطرين أطلق عليه «ملك الوجه البحري والوجه القبلي، وسيد الأرضين»، وذلك حرصا على عدم استعداء جانب على آخر، مستطردة: «كان فيه حالة توازن سياسية بتحصل طول الوقت، واستمر ارتداء التاجين لفترة طويلة جدا توحيد التاج».