النيابة تقرر إيداع طفلين دور الرعاية لاتهامهما بقتل رضيعة بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إيداع الطفلين «إسلام»، 12عاما، و«على»، 8 سنوات، دور رعاية الأحداث، لاتهامهما بقتل الرضيعة «نداء» البالغة من العمر عامين، بعد أن تعدي عليها الأول وألقاها داخل ترعة مجاورة لمنزل الضحية ما نتج عنه غرقها.

كاميرات المراقبة تظهر لحظة خطف الطفلة

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين، الذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وطلبت النيابة العامة استخراج شهادتي ميلاد الطفلين لبيان عمرهما، واستمعت إلى شهادة الأب حول الواقعة، وتسلمت النيابة مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، تظهر لحظة اقتياد الطفلين للمجني عليها من أمام منزلها، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود بلاغ من المواطن أحمد حنفي، باختفاء ابنته نداء البالغة من العمر عامين من أمام منزله، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وبإشراف العقيد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع بحث الجنوب.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة على منزل المبلغ تبين قيام طفلين باصطحاب الطفلة المتغيبة، وجرى تحديد هوية الطفلين عقب تحريات مكثفة من قبل ضباط المباحث، وصدر إذن من النيابة العامة بالقبض عليهما.

اعتدى عليها وألقاها في الترعة لإخفاء الجريمة

واعترف الطفلين بارتكاب الواقعة أمام رجال المباحث والنيابة العامة، وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين قام بحمل الرضيعة من أمام منزلها وتوجها بها إلى ترعة مجاورة للمنزل حيث قام المتهم الأكبر بالتعدي عليها، وألقاها في الترعة خوفا من اكتشاف أمرهما.

وأوضح مصدر أمني بمباحث سوهاج، أن الطفلين ارتكبا الجريمة بسبب مشاهدتهما لأفلام جنسية على هاتفيهما، فقررا أن يقوما بتقليد ما يشاهدانه، واستدرجا الطفلة من أمام منزلها، ونفذا جريمتهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وأصدرت النيابة العامة قرارها بإيداعهما الأحداث.