بيطري الشرقية يحصن 600 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للثروة الداجنة لتحقيق النمو المطلوب والحفاظ عليها ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها.

تحصين أكثر من نصف مليون طائر في حملات لبيطري الشرقية

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أكتوبر 2021م بتحصين «319 ألف و594» طائر بالأجر و«212 ألف» طائر بالحضانات و«59 ألف و275» وتحصين احترازي بإجمالي تحصين «590 ألف و869» طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين.

تقصي وبائي في الأسواق وسحب عينات ما قبل البيع

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بإجراء التقصي الوبائي بالقرى وسحب «1071» عينة بـ«484» منزل والتقصي الوبائي بالأسواق لـ«17» سوق وسحب «769» عينة للفحص، كما جرى سحب «374» عينة ما قبل البيع وسحب «45» عينة قياس مناعة وكذلك استخراج «5 آلاف و961» تصريح بيع للطيور بالمزارع، كما جرى الإشراف على «58» رسالة طيور بعدد «واحد مليون و706 ألف و 609» طائر وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.