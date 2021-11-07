سيدة تستغيث لاعتراض جيرانها على بناء منزلها.. ومحافظ الشرقية يتدخل

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، ببحث شكوى إحدى السيدات لتضررها من قيام احد جيرانها باعتراضها استثناء بناء منزلها رغم حصولها على ترخيص القانونية بقريه مناحريت التابعة للوحدة المحلية بالعصايد بنطاق مركز ديرب نجم.

تشكيل لجنة لفحص شكوى السيدة على الطبيعة

ومن جانبه قال رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، إنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد والإدارة الهندسية بالوحدة لبحث الشكوى المقدمة من السيدة «س. ا. أ» بسبب تضررها من اعتراض أحد جيرانها أثناء بناء منزلها.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم تشكيل لجنة لبحث الشكوى على الطبيعة وبالفحص، وتبين قيام السيدة المذكورة باستخراج رخصة هدم برقم 93 لسنة 2021، ثم حصلت على رخصة مباني برقم 197 لسنة 2021، وأثناء تنفيذ الرخصة تعرض لها أحد جيرانها وقام بفتح محلات من الناحية القبلية للمنزل.

تحرر محضر بالواقعة

وتبين قيام السيدة المتضررة بعمل محضر في النيابة العامة رقم 7277 لسنة 2021، وعليه قامت النيابة بإحالة المحضر للوحدة المحلية بالعصايد لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية بغلق المحلات، وتم التصالح بين السيدة المذكورة وجارها من الناحية القبلية، وقامت السيدة المذكورة باستكمال البناء دون أي معوقات.