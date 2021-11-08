محافظ الشرقية يجتمع برئيسي مركزي فاقوس ومشتول السوق بعد تكليفهما بالعمل

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكليف كلا من محمد حجازي، للعمل رئيسا لمركز ومدينة فاقوس، ومحمد محمود للعمل رئيساً لمركز ومدينة مشتول السوق، لتحسين مستوي الآداء وضبط منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

سبب إعفاء رئيس مدينة فاقوس

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء على خلفية إعفاء رئيس مركز ومدينة فاقوس من منصبه وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير في العمل وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المباني المقامة بالمخالفة في المدينة.

وفي سياق متصل، عقد محافظ الشرقية اجتماعاً مع رئيسي مركزي فاقوس ومدينة مشتول السوق، بعد تكليفهما بمهام منصبيهما الجديدين في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية.

محافظ الشرقية يشدد علي التواجد الميداني

بدأ المحافظ الإجتماع بالتشديد على التواجد الميداني بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها في إطار القانون وكذلك المتابعة المستمرة لأعمال البناء المخالفة ورصد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن لفرض هيبة الدولة وتطبيقاً للقانون.

النظافة والتجميل ورفع الإشغالات

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين والاستمرار في حملات حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينتين.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية، على رئيسي مركزي فاقوس ومشتول السوق بالمتابعة المستمرة لآداء الوحدات المحلية القروية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وكذلك التأكد من قيام النوبتجيات الصباحية والمسائية بآداء عملها على الوجه الأكمل قائلا لن أسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل.

كما كلف المحافظ رئيسا مركزي فاقوس ومشتول السوق بإختيار من يرونه جدير بمنصب نائب رئيس المركز لتكوين منظومة عمل متكاملة قادرة على حمل مسؤولية وأمانة العمل المحلي وخدمة المواطنين.

وكلف المحافظ رئيسي مركزي فاقوس ومشتول السوق بإسراع الخطى لإنهاء ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة ودخول المواطنين تحت مظلة القانون مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.