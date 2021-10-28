بيطري الشرقية ينظم قافلة بيطرية مجانية بقرية «المسلمية»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية، لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

تنفيذ قافلة بيطرية شاملة بقرية المسلمية

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية بالاشتراك مع إدارة الحسينية البيطرية وبالتنسيق مع مجلس المدينة والوحدات المحلية بالحسينية نفذت قافلة بيطرية شاملة بناحية قرية المسلمية التابعة لوحدة صان الحجر القبلية والعزب المجاورة التابعة لوحدة الناصرية البيطرية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

فحص وعلاج 45 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة فحصت وعالجت 45 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنة والجراحة و37 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 42 رأس ماشـية كما تم تجريع 166 رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 175 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وتسجيل وترقيم 22 رأس ماشية وفحص وعلاج 475 طائر..

اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار – جاموس»، المصرية لتحسين إنتاجيتها من اللحم والألبان والتوعية بأهمية المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو .