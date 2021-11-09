محافظ أسيوط يبحث سبل التعاون مع الوكالة الأمريكية في مشروعات المياه

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السيدة لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب، والمهندسة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروع «الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA» لتعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة بتمويل من الوكالة الأمريكية.

مشروعات لتجميع مياه الصرف الصحي بتمويل أمريكي

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة ويضم المشروع عدد 3 محطات رفع «محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية» و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد وعدد 3 آلاف وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لـ8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.

إنشاء معمل مركزي عالي الجودة بالمحطة التشيكي

وأكد المهندس عاطف عزت، أنه في ضوء تفعيل مشروع «الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA» يجرى استكمال أعمال إنشاء معمل مركزي عالي الجودة بالمحطة التشيكي بمنطقة شرق أسيوط، والذي سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية.