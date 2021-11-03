محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات وحدة الإنقاذ السريع

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اصطفاف معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، اليوم، بمقر وحدة الانقاذ السريع بعرب المدابغ التابعة لحي غرب، للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث وذلك تنفيذا لخطة المحافظة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية في جميع مراكز المحافظة.

المحافظ يتفقد معدات رفع المياه

ووفقا لبيان صحفي، تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه المعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة من حفارات ولوادر وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة واطمأن على جاهزية المعدات وصلاحيتها الفنية وتدريب كافة العاملين على استخدام تلك المعدات بكفاءة وجاهزيتها لتنفيذ أية مهام في أي وقت .

إجراء تجارب عملية لمواجهة الأزمات

وأوضح المحافظ إنه تم إجراء عدة تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة منها اصطفاف معدات رفع مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم تدعيمها بعدد 6 وحدات جديدة لرفع مياه الأمطار بقيمة 5,5 مليون جنيه وذلك في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات للطقس

وتضمن التدريب المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة والذى يضم أكثر من 500 معدة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع ووحدات إطفاء وحماية مدنية وسيارات اسعاف للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات بالإضافة إلى انشاء معسكر إيواء عاجل يضم أكثر من 128 خيمة ومستشفى عزل ميداني ونقاط طبية ومخبز متنقل وكافة وسائل المعيشة كما تم تنفيذ بيان عملي لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة وتخلل التدريب عرضًا عسكريًا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام- فني) بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم واستعدادهم للمشاركة في مواجهة أية كوارث محتملة وتقديم المساعدة فى جميع المواقف.

«سعد» يتفقد أعمال تطوير حي غرب

وفي السياق، استكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بسور مستشفتي الإيمان للنساء والولادة والحميات بحي غرب ضمن خطة التطوير وتجميل للميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسيوط بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم مشيداً بالجهود المبذولة من طلاب ومعلمي التعليم الفني في هذا الشأن وخدمة المحافظة والمواطنين مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن وذلك طبقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأشار محافظ أسيوط إلى تفعيل المشاركة المجتمعية بطلاب ومعلمي التعليم الفني والعمل على الاستفادة من مهاراتهم حيث تم المشاركة في أعمال دهان أسوار مستشفى الايمان للنساء والتوليد من الداخل والخارج وصيانة الانارة وطلاء أعمدة الكهرباء بمداخل ومخارج المستشفى وأكشاك الكهرباء وبعض الجداريات لافتاً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لتحقيق التطوير في أسرع وقت والنهوض بمختلف الخدمات من أجل استعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.