حملات تموينية بمدينة الزرقا بدمياط تكشف عدة مخالفات

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا حملات انضباطية على المخابز بمراكز ومدن وقري المحافظة، حيث قام محمد صلاح رئيس مركز ومدينة الزرقا بالمرور على المخابز الموجودة بالمدينة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر نقص وزن، كما تم تحديد ميعاد دوري للمرور على المخابز لمتابعة انضباطها.

تشكيل لجنة لمراقبة الأسواق والمرور على محلات المواد الغذائية

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمراقبة الأسواق والمرور على محلات المواد الغذائية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وبتعليمات محمد صلاح رئيس مركز ومدينة، الزرقا تم تشكيل لجنة لمراقبة الأسواق والمرور على محلات المواد الغذائية، وبإشراف غادة محسن نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع الإدارة الصحية والإدارة البيطرية وإدارة التموين بالزرقا.

عدم وجود شهادات صحية وإعلان قائمة أسعار في محلات أغذية و مخابز

وقد توجهت اللجنة للمرور على المحلات بمدينة الزرقا وقد أسفر المرور على بعض المحلات الخاصة ببيع الأغذية واللحوم والمخابز عن عدم وجود الشهادات الصحية في بعض المحلات وعدم وجود إعلان قائمة أسعار، وتم تحرير محضر نظافة من الإدارة الصحية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين هذا وقد تم تحرير عدد من محاضر عدم ارتداء كمامات تطبيقا للإجراءات الاحترازية وحفاظا على السلامة العامه للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ دمياط بشن حملات مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية و الألبان والسوبر ماركت والمخابز لضبط المخالفين.