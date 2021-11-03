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«التموين» تتيح لأصحاب المخابز الاحتفاظ بالبطاقات التموينية ليوم واحد فقط

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وفاء الصعيدي
10:46 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
صرف الخبز للمواطنين - صورة أرشيفية

صرف الخبز للمواطنين - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا يتيح لأصحاب المخابز الاحتفاظ بالبطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين لمدة يوم واحد فقط، هو اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021.

وأوضحت الوزارة سبب القرار، في بيان عنها اليوم، قائلة أنّ سيستم صرف الخبز بطيء اليوم، وعليه يجوز لصاحب المخبز الاحتفاظ ببطاقات المواطنين التموينية، كما ناشدت جميع المخابز والجهات الرقابية المشرفة عليها، بتنفيذ التعليمات الصادرة بشأن بطء سيستم صرف الخبز، لحسن عودة النظام للعمل بشكل طبيعي.

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