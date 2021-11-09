قبل أحمد خليل.. فنانون أصيبوا بفيروس كورونا أثناء تصوير أعمالهم الفنية

رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز الـ80عاما، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس أثناء تصوير حكاية «حكايتي مع الزمان» ضمن سلسله حكايات مسلسل «إلا أنا».

حكايتي مع الزمان أخر أعمال أحمد خليل

أصيب الفنان أحمد خليل أثناء تصويره دوره في المسلسل، ودخل على آثرها المستشفى عده أيام وخرج ليستكمل علاجه في المنزل، وتدهورت حالته الصحية واضطرت أسرته لنقله إلى المستشفى مره أخرى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

حكايتي مع الزمان هي الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف ذكي، شاهيستا سعد، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد والي، ياسمين رحمي، رضوى جودة، هايدي رفعت، أمل عرفة، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

ولم يكن الفنان أحمد خليل أول الفنانين اللذين رحلوا بعد إصابتهم بكورونا خلال أعمالهم الفنية.

الفنانة دلال عبدالعزيز

الفنانة دلال عبدالعزيز، رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصويرها المسلسل الرمضاني «عالم موازي»، وخضعت دلال بالعزل المنزلي ليتم نقل العدوى لزوجها الفنان سمير غانم ويتم نقلهما إلى المستشفى وتدهور حالتها الصحية، ويرحل سمير عن عالمنا وتلحق به زوجته دلال عبدالعزيز بعد 3 أشهر من رحيله.

رجاء الجداوي

الفنانة رجاء الجداوي هي الأخرى، نقلت لها عدوى فيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل «لعبه النسيان» أمام دينا الشربيني، لتدخل رجاء احدي مستشفيات العزل بالإسماعيلية لمده 43 يومًا، وترحل عن عالمنا متأثره بإصابتها بالفيروس.