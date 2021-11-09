القرش: الدولة المصرية ضخت اسثتمارات كبيرة في القطاع الزراعي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة المصرية ضخّت اسثتمارات ضخمة في القطاع الزراعي، لزيادة جودة إنتاجية الأرض والاستفادة من وحدة المياه، ما أدى إلى زيادة صادراتها الزراعية.

السماح بتصدير الرمان المصري إلى الصين

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ الوزارة سمحت بتصدير الرمان المصري إلى السوق الصيني، حيث يتمتع الرمان بتنافسية كبيرة جدا، وأجوده الرمان المنفلوطي الذي يُزرع في أسيوط.

استخدام متبقيات الرمان في العصائر

وأوضح القرش، أنّ الوزارة تعمل على إكساب الرمان المصري قيمة مضافة، حيث لا تقصر استخدامه على المواد الخام فقط، بل تستخدم بعض المتبقيات من الرمان في تصنيع العصير والكريمات والعديد من المنتجات وبيبسي الرمان.

مصر تزرع مساحات كبيرة من الرمان

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر تزرع مساحات كبيرة من الرمان، فمعظم إنتاج محافظة أسيوط يكون من الرمان، ومصر صدّرت أكثر من 100 ألف طن رمان في 2020، أما هذا العام فشهد زيادة كبيرة في التصدير.

المنظومة الرقابية في مصر قوية جدا

وأشار القرش، إلى أنّ المنظومة الرقابية في مصر قوية جدا، حيث يتم توعية وتدريب المزارعين والفلاحين على الاستخدام الأمثل للمبيدات في الزراعة والحصول على منتجات عالية الجودة، كما تتبع الوزارة المنتج حتى الوصول إلى يد المستهلك في السوق المحلي، لمعرفة أماكن المخالفات وتعديلها منعًا للإضرار بالمستهلك وسمعة مصر خارجيًا.