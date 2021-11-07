الزراعة: افتتاح مركز جديد لحيوانات التجارب «آمن ضد العدوى»

قالت الدكتور سماح عيد، وكيل معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، إن السيد القصير وزير الزراعة، افتتح مركز لحيوانات التجارب ذات مستوى الأمان الحيوي بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وهو المركز الذي جرى تدشينه على مستوى عالٍ من الأمان الحيوي للباحثين.

احتواء كامل يمنع تعرض الباحثين للخطر

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة «DMC»، أن المركز جديد من نوعه وبه مستويات حماية عالية، ويساعد الباحثين في إجراء البحوث على الحيوانات بقدرات عالية دون أن يحدث تعارض مع العدوى أو إمكانية الإصابة بها، «فيه احتواء كامل بيمنع تعرض الباحثين اللي بيشتغلوا للخطر».

وأكدت أن الأبحاث التي يجريها المعهد تتعلق بالميكروبات الخطيرة التي لم يكن يجوز أن يتم العمل عليها إلا بعد توفر أمان عالي المستوى كما هو الموجود في المركز الذي تم افتتاحه اليوم، «إحنا ملتزمين بالاتفاقيات الدولية الخاصة بإجراء التجارب على الحيوانات ومنها تقليل الألم أثناء إجراء التجارب عليهم».

ندرس المسببات المرضية كالسل أو إنفلونزا الطيور

وأشارت إلى أن هناك لجنة عليا بالمركز ممثلة من كل الجهات تقارن البحوث العلمية، «مينفعش يكون فيه أي آلام أو إساءة غير مبررة لإجراء التجارب على الحيوان، وبندرس المسببات المرضية كالسل أو إنفلونزا الطيور».

وتابعت: «فيه 80% من الأمراض المشتركة اللي بتصيب الإنسان وتؤثر على صحته مصدرها من الحيوان زي إنفلونزا الطيور، وبيصاب بيه الإنسان مع اختلاطه بالطيور المصابة، وإحنا بنشتغل في أبحاث أخرى مع الجهات الوطنية بخصوص فيروس كورونا».