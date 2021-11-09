مصرع سائق في حادث تصادم قطار مع لودر بالعلمين وتوقف حركة القطارات

لقي سائق مصرعة، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم قطار بمعدة حفر «لودر» في منطقة العلمين في مكان غير مخصص لعبور السيارات أو المعدات.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجى، اليوم الثلاثاء، «محمد شكري فتوح» 25 سنة، سائق، من المنوفية، جثة هامدة.

تعطل خط السكة الحديد إلى مطروح

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد في تصريح خاص لـ«الوطن» إن القطار الذى خرج من الإسكندرية بمحطة محرم بك والذى يحمل رقم 648 المتجه إلى محطة سيدى عبدالرحمن بالعلمين، قطعت عليه إحدى المعدات «لودر» شريط السكة الحديد عند علامة الكيلو 115 خط «إسكندرية - مطروح» ما تسبب في وقوع الحادث وكادت أن تحدث كارثة تهدد سلامة القطار نفسه.

وأضاف المصدر، أن الحادث تسبب في خسائر في شريط السكة الحديد، يجرى إصلاحها بعد أن توقف القطار، بمنطقة وقوع الحادث، كما أدى ذلك إلى حدوث شلل تام في خط السكة الحديد الذى يربط بين القاهرة والإسكندرية إلى مطروح.