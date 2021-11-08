النيابة تصرح بدفن جثة عامل دهسه قطار بمحطة «غزل المحلة»

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قبل قليل، توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة، بإنهاء إجراءات دفن جثمان عامل في العقد الثالث من عمره، بعد عرضه على الطبيب الشرعي، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات القطار، وتسليم جثمانه إلى ذويه.

كما شدد المحامي العام، في تعليماته إلى رئيس نيابة أول المحلة، بالضرورة سماع أقوال شهود عيان الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تفاصيل واقعة مصرع عامل بمحطة غزل المحلة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع عامل، يُدعى «محمد يسري»، إثر اصطدام قطار به في محطة غزل المحلة.

باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى موقع الحادث، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة، أن العامل لقي مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد، نتيجة اصطدام قطار به، مما تسبب إصابته بنزيف داخلي، أودى بحياته في الحال.

التحريات الأمنية: الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الضحية

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، وبيان سبب الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.