كل ما تريد معرفته عن قطار المونوريل في مصر.. «يسير بدون سائق»

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل أعمال تنفيذ مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه يمثل أحد وسائل النقل الأخضر في مصر، لأنها صديقة للبيئة، كما أنه يمثل نقلة حضارية كبيرة بمنظومة النقل الجماعي في مصر، لافتا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

وزير النقل: مشروع قطار المونوريل يتم على الطراز الأوروبي

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدية، يتم على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنه سيقل ما يقرب من 600 راكب يوميًا، مؤكدًا أن جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير خلال تنفيذ المشروع.

وزير النقل: القطار سيسير بدون سائق

وأضاف وزير النقل، أن قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة سيسير بدون سائق، مؤكدا أنه يتم تنفيذه على مرحلتين بالتوازي، تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالي 11.5كم، ومخطط افتتاحها في فبراير 2023.

وزير النقل: لم نحدد سعر التذكرة حتى الآن

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة لم تحدد سعر تذكرة قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، منوهًا إلى القطار ينفذ بطول 54 كيلومترا، ويشمل 22 محطة، هي: «الاستاد - هشام بركات - نوري خطاب - الحي السابع - المنطقة الحرة - المشير طنطاوي - كايرو فيستيفال - الشويفات - المستشفى الجوي - حي النرجس - محمد نجيب - الجامعة الأمريكية - إعمار - ميدان النافورة - البروة - الدائري الأوسطي - محمد بن زايد - الدائري الإقليمي - فندق الماسة - حي الوزارات - العاصمة الإدارية».