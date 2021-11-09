وزير النقل: توريد 23 قطار للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الهرم

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد توريد 23 قطارا للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، الذي يتم تنفيذه في الوقت الحالى، مشيرا إلى أنّ الخط الرابع لمترو الهرم يتم تنفيذه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الأنفاق، الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، كما أنّه وسيلة نقل جماعية، تنفذ وفقا لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان.

وزير النقل: الخط الرابع للمترو حلقة وصل بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له، إنّ الخط الرابع للمترو حلقة الوصل بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ومع تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة، كما يحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، ومخطط أن ينقل الخط نحو 1.2 مليون راكب يوميا.

وزير النقل: الخط الرابع للمترو يشمل 38 محطة

ولفت الوزير، إلى أنّ الخط الرابع للمترو يبلغ الطول الإجمالي له 42 كم ويضم 38 محطة، وينفذ على مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل 17 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، ويشمل 21 محطة.

وزير النقل: تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

وأوضح وزير النقل، أنّه جار تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم، مع تحالف شركات مصرية «المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات».

وتابع أنّه جرى التعاقد مع شركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للمرحلة ‏الأولى من الخط الرابع، وجارٍ دراسة العروض الفنية والمالية للأعمال المدنية للجزء الثانى من المرحلة بطول 5.1 كم ‎والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى الفسطاط ‎تمهيدا للترسية والتعاقد.‎