مصدر بـ«الصحة»: وصلنا إلى ذروة الموجة الرابعة لكورونا

قال مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر وصل إلى الذروة، متوقعا ثبات أعداد إصابات فيروس كورونا لفترة، وانخفاضها مرة أخرى وفقا لسلوكيات المواطنين وعدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، كما أكد أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021، خاصة مع توفير اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية.

عدد الحاصلين على لقاح كورونا

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ أكثر من 25 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا، ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد الحصول على الجرعتين، سوى الأعراض العادية المعروفة، والممثلة في «ارتفاع درجة الحرارة، احمرار موضع التطعيم، صداع، إحساس بالتعب، والإرهاق»، مشيرا إلى أنّها أعراض جانبية بسيطة وتزول في غضون يومين مع الراحة، ولا يجب القلق منها، وهي تظهر مع جميع أنواع اللقاحات وليس لقاح كورونا فقط.

المنحنى الوبائي لكورونا في مصر

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن خروج 522 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283747 حتى اليوم، وجددت وزارة الصحة والسكان، مطالباتها للمواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس المستجد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّها مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.