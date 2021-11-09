الصحة تعلن الطلاب المستثنين من الحصول على لقاح كورونا فايزر

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ هناك طلاب لن يحصلوا على لقاح كورونا فايزر بعد فتح التسجيل للطلاب على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان خلال الأسبوع الماضي، وهم الأطفال الذين يعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق، وألم في الظهر أو الجسم.

أعراض لقاح فايزر على الأطفال

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الأعراض الجانبية للقاح كورونا فايزر على الأطفال، تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم، واحمرار موضع التطيعم، أو حكة وتكسير في العضلات، وآلام والشعور بالصداع أو الغثيان أو الإسهال، والرغبة في النوم والإحساس بالتعب والأرق، لافتا إلى أنّ الأعراض الجانبية لجميع اللقاحات بسيطة وتزول من تلقاء نفسها أو في غضون يومين، ولا تحتاج إلى القلق والتوتر، وإن كان القلق أمر مشروع خاصة مع وباء جديد.

لقاح فايزر مصر جرعتين يفصل بينهما 21 يوما

وأوضح المصدر، أنّ لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، ومصر استقبلت 4 شحنات من لقاح فايزر تعادل 8 ملايين جرعة تكفي لتطعيم الطلاب، وحتى الآن لم يتم تطعيم أي طالب سجل على موقع لقاح كورونا، مشيرا إلى أنّ ملف تطعيم الأطفال بلقاح كوروما فايزر يدرس بشكل جيد وبقدر كبير من الدقة والتركيز، ولم يتم تحديد موعد التطعيم حتى الآن، حيث جرى تسجيل نحو 200 ألف طالب على الموقع.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كروونا لحظة بلحظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة، المواطنين، بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.