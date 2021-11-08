أخبار الإسكندرية.. إحالة وكيل الصحة للمحكمة التأديبية وعيد مارمرقس

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، وبرز الحدث الأكبر في إحالة النيابة الإدارية وكيل صحة إسكندرية وآخرين للمحكمة التأديبية بشأن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، فيما تمثل الحدث المميز في احتفالية عشية عيد مارمرقس كاروز الديار المصرية، وأقدمت مديرية تعليم الإسكندرية على تحويل الوجبة المدرسية إلى مسابقة ثقافية تحت شعار «تغذية ومعلومة»، بالإضافة إلى إعلان كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن مد فترة تسجيل المقررات للساعات المعتمدة.

النيابة الإدارية تحيل وكيل صحة إسكندرية وآخرين للمحكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، كلاً من وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية الحالي، وآخرين من العاملين بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، إلى المحكمة التأديبية العليا، للنظر في التهم الموجهة إليهم في القضية رقم 1599 لسنة 2021، بشأن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

مرقسية الإسكندرية تختتم نهضة مارمرقس بـ«عشية وقداس إلهي»

ترأس الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، والقمص إبرام اميل وكيل البابا تواضروس الثاني في الإسكندرية، العشية والقداس الإلهي الختامي لنهضة القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، التي بدأت 5 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى اليوم الإثنين، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

وانطلقت العشية يوميا خلال تلك الفترة من 6 مساء، والتي تزامن معها القداسات الإلهية صباحاً، وذلك بمناسبة عيد ظهور رأس القديس العظيم مارمرقس وتكريس كنيسته.

ويأتي ذلك الاحتفال حسب التقويم القبطي، حيث يدون «السنكسار»، أنه في اليوم الموافق 30 من شهر بابه لعام 1736 قبطي، ظهرت رأس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ومؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحسب الاعتقاد المسيحي، في الإسكندرية، وتكريس الكنيسة التي تحمل اسمه وأقيمت على رأسه بالمدينة.

تعليم الإسكندرية تحول الوجبة المدرسية إلى مسابقة ثقافية: «تغذية ومعلومة»

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مبادرة تحت عنوان «تغذية ومعلومة» تهدف لتجميع الصور المتواجدة على علب العصير ضمن الوجبة المدرسية على غرار صورة الدكتور مجدي يعقوب، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل، التي تتواجد على أغلفة التغذية المدرسية، وتحوي معلومات عنهما، فضلا عن تزيين بعض أغلفة الوجبة بعلم مصر، وكذا صور عن الحضارة المصرية والفرعونية، ويقوم التلاميذ بتجميع علب عصير الوجبة المدرسية ولصق معلوماتها عن الشخصيات الشهيرة على أفرخ كرتون.

«تجارة الإسكندرية» تمد فترة تسجيل المقررات للساعات المعتمدة

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عن مد فترة التسجيل للمقررات الدراسية للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة لفصل الخريف للعام الجامعي 2021/2022 لطلاب المستوى الثاني والمستوى الثالث «انتظام، انتساب إنجليزي، فرنسي» بعدما كان من المقرر انتهاء التسجيل غدا الثلاثاء، وتقرر مد فترة التسجيل لطلاب المستوى الثاني والثالث للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة حتى 11 نوفمبر الجاري.