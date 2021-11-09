الصحة تكشف موعد التطعيم بدون تسجيل على موقع لقاح كورونا مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن موعد التطعيم بدون التسجيل المسبق على موقع لقاح كورونا مصر، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للمواطنين من أجل الحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم النسبة التى وضعتها الدولة لمواجهة الفيروس وهى 40% من المواطنين.

بدء التطعيم بدون التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر

وتابع المصدر، أنه من المقرر بداية من الربع الأول من العام الجديد بدء التطعيم من دون التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر، لافتا إلى أخذ التطعيم من مراكز الشباب وغيرها من الوحدات الصحية المختلفة في يوم واحد بدون التسجيل، ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالصحة العامة.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وشدد المصدر، أنه على المواطنين مساعدة الدولة وأخذ اللقاح، وطمأن المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا وقال إن جميع اللقاحات أمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق، والأعراض الجانبية للقاحات تشبه التطعيمات وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب «تزول فى غضون يومين لا أكثر».

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس 522 متعافيا من فيروس كورونا في المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283747 حتى اليوم.

وناشدت الوزارة المواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا خلال هذه الأيام، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية حتى فى حال أخذ اللقاح لأن اللقاحات لا تعطي مناعة 100% ضد الفيروس بل إنها تخفف من حدة الأعراض.