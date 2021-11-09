أخر أعمال الفنان أحمد خليل.. حكايتي مع الزمان

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، إذ كان يُصارع المرض على مدار أيامٍ قليلة، إذ كان حريصًا على المُشاركة في أعمالٍ فنية وعدم الابتعاد حتى أيامه الأخيرة، لتكون حكايتي مع الزمان، هي أخر أعمال الفنان أحمد خليل.

مواعيد عرض حكايتي مع الزمان.. آخر أعمال الفنان أحمد خليل

وتُعرض حكايتي مع الزمان، من مسلسل إلا أنا، آخر أعمال الفنان أحمد خليل، يوميًا من السبت الأربعاء باستثناء يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قناة دي إم سي، فيما يُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

أبطال حكايتي مع الزمان للفنان أحمد خليل

حكايتي مع الزمان، أخر أعمال الفنان أحمد خليل، تضم عدد كبير من الفنانين، لعل أبرزهم الفنانة ميرفت أمين، وأشرف زكي، وحازم إيهاب، وعصام السقا، وياسمين رحمي، وأحمد والي، وهايدي رفعت، وأمل رفعت، وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وتعرض قناة دي إم سي، الحلقة التاسعة من حكايتي مع الزمان، أخر أعمال الفنان أحمد خليل، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث إنه مكون من 10 حلقات فقط.

تفاصيل وفاة الفنان أحمد خليل

يذكر أنّ الفنان أحمد خليل، توفي صباح اليوم الثلاثاء، داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عدوته خلال مشاركته في حكايتي مع الزمان، من مسلسل إلا أنا، ودخل إلى المستشفى مرتين الأولى تحسنت حالته وخرج وأكمل العزل المنزلي، إلا أن حالته ساءت مره أخرى وعاد للمستشفى للمرة الثانية، وتوفي فيها عن عمر يناهز 80 عامًا.

وتغيب أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، عن حضور مراسم جنازة الفنان أحمد خليل، والتي خرجت قبل قليل، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك قبل أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في منطقة البساتين.