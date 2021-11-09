وزيرة الثقافة تنعى أحمد خليل: فقدنا أحد أيقونات الفن المصري

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان القدير أحمد خليل الذي غيبه الموت، اليوم، عن عمر يناهز 80 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أنَّ الراحل أحد أيقونات الفن المصري، ونجح في تجسيد العديد من القضايا الاجتماعية خلال رحلته الفنية الطويلة، مقدمة العزاء لأسرته وأصدقاءه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

إيناس عبدالدايم: الراحل أحد أيقونات الفن المصري

300 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون

الفنان القدير أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، بعدها قدم 3 أفلام، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.