تشييع جثمان أحمد خليل في مدافن البساتين بجوار مسجد الكحلاوي

شيع منذ قليل جثمان الفنان أحمد خليل، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور المخرج أحمد صقر، والفنان شريف سلامة، وسط غياب تام لأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

مكان دفن جثمان الفنان أحمد خليل

ومن المقرر أن يُدفن جثمان الفنان أحمد خليل بعد قليل بمدافن العائلة بمنطقة البساتين بجوار مسجد الكحلاوي.

تفاصيل وفاة أحمد خليل

وتوفي الفنان أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

يسرا ناعية أحمد خليل: رمز كبير من أغلى وأنقى الناس لقلبي

وحرصت الفنانة يسرا، على نعى الفنان أحمد خليل، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم رمز كبير من أغلى و أنقى و أحب الناس لقلبي حبيبي الفنان القدير أحمد خليل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ويُعرض حاليًا للفنان أحمد خليل، حكاية بعنوان حكايتي مع الزمان، من مسلسل إلا أنا، وهو من ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف ذكي، شاهيستا سعد، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد والي، ياسمين رحمي، رضوى جودة، هايدي رفعت، أمل عرفة، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

يُعرض مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا عبر شاشة قناة DMC، على أن تكون الإعادة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما تعرض الحلقة عبر شاشة قناة Dmc دراما، الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.