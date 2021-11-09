الإعدام شنقًا لقاتل والدته بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لعاطل بتهمة قتل والدته داخل منزلهما بمنطقة أرض نوبار بقسم أول شبرا، بسبب تعاطيه المخدرات وقيامها بنهره ومنعه.

حيثيات المحكمة: أقصي عقوبة لجريمته المؤثمة

وأوضحت محكمة جنايات شبرا في حيثيات حكمها، أنها استعملت أقصى عقوبة ضد المتهم في جريمته الشنعاء والمؤثمة التي لا يوجد مبرر لها ويحرمها المجتمع والقانون، وأن الظلم الذي ارتكبه المتهم كبير جدًا ولو وجدت عقوبة أقصى من الإعدام لقضت بها المحكمة.

وترجع وقائع القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي 2020 حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بقتل والدته، ارتكب جريمته، وجرى إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بمنطقة أرض نوبار بشبرا الخيمة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بسبب تعاطيه المواد المخدرة واعتدائه الدائم عليها بالضرب.

تفاصيل مقتل أم علي يد أبنها بشبرا الخيمة

وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية أرض نوبار، دائرة القسم.

انتقل رجال المباحث الجنائية، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة «م.م.ع» 57 عامًا، ربة منزل، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين تواجد نجلها المدعو «م.ج.ح»، 34 عامًا، عاطل، ومقيم ذات العنوان، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، لتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

وأوضحت تحقيقات المباحث من خلال سؤال شقيق المتوفاة والذي اتهم ابن شقيقته المذكور، بالتسبب في وفاتها، لأنه دائم التعدي عليها بالضرب نتيجة كثرة تعاطيه المواد المخدرة.