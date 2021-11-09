تعرف على مواعيد عرض مسلسل «ألب أرسلان».. الجزء الثاني من «السلاجقة»

تصدر اسم المسلسل التركي «ألب أرسلان»، محركات البحث على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متسائلين عن مواعيد عرض هذا العمل الدرامي، الذي يعتبر الجزء الثاني من مسلسل «نهضة السلاجقة»، بعدما استطاع الأخير تحقيق شهرة واسعة، كما نال إعجاب الملايين ليس فقط في تركيا، وإنما بالوطن العربي كله.

مواعيد عرض مسلسل «ألب أرسلان»

يعرض المسلسل التركي «ألب أرسلان»، الجزء الثاني على قناة «تي أر تي» التركية، التي تُعد القناة الحصرية الناقلة له باللغة التركية، وحدد يوم الاثنين من كل اسبوع لعرض حلقاته، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على أن تكون الإعادة في اليوم التالي، كما ينقل مترجما باللغة العربية عبر موقع النور، من خلال شبكة الإنترنت، وقناة الفجر الجزائرية.

مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل «ألب أرسلان»

وكانت أولى حلقات المسلسل التركي «ألب أرسلان»، أمس الاثنين، الموافق 8 نوفمبر، وعرضت على قناة «تي آر تي»، التركية.

أبطال مسلسل «ألب أرسلان»

وعن أبطال المسلسل التركي «ألب أرسلان»، فيشارك في بطولته العديد من نجوم تركيا، مثل: باريش أردوتش، وفهرية أفجين، ومحمد أوزغو، وميم كمال أوكي، وغيرهم من مشاهير تركيا.

ويدخل «ألب أرسلان»، ساحة المنافسة بحضور عدد كبير من مسلسلات الدراما التركية، الذي يُعد على رأسها العمل التركي الشهير «قيامة عثمان»، في موسمه الثالث، وكذلك «بربروس».

مسلسل «نهضة السلاجقة»

ويُعد مسلسل «نهضة السلاجقة»، من نوعيات الدراما التاريخية، الذي عرض في أواخر عام 2020 الماضي؛ إذ تناول قصة حياة الملك السلجوقي جلال الدولة ملك شاه، مع ابنه أحمد سنجل، ابن ألب أرسلان، ويشير أيضا إلى الأحداث والحروب التي حدثت في تلك الحقبة من الزمان.