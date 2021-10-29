تعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان قبل إذاعة الحلقة الجديدة

تصدر موعد عرض مسلسل «قيامة عثمان» محركات البحث على الإنترنت، وذلك بعد ساعات من إذاعة الحلقة الـ68 من الجزء الثالث من المسلسل، الذي يحظى بقطاع كبير من المشاهدين داخل مصر والوطن العربي، وشهدت الحلقة عددا من الأحداث المشوقة، حيث ينتظر جمهور الدراما التركية التاريخية، موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

وكشفت قناة «ATV» التركية عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان، حيث تذيع الحلقة الجديدة من المسلسل في الأربعاء من كل أسبوع، عبر شاشتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتُذاع في نفس التوقيت على المنصة الإلكترونية «نوربلاي» مترجمة إلى العربية، وفي اليوم التالي يبدأ إذاعة الحلقة على عدد من القنوات الفضائية من بينها «الفجر» الجزائرية في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والإعادة في تمام الثالثة من عصر اليوم التالي.

وتُذاع الحلقة الجديدة على قناة «اليرموك» في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، بتوقيت القاهرة على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم التالي، وذلك بجانب عرضه على عدد من القنوات منها «الوطن» و«دعوة».

إذاعة مسلسل قيامة عثمان في 46 دولة حول العالم

وحظى إعلان الحلقة الـ69 من المسلسل التركي، باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي لدى جمهور الدراما التركية في الوطن العربي، حيث يعرض المسلسل حاليا في 46 دولة حول العالم، وأصبح في صدارة المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة خاصة بعد حصوله على جائزة أفضل مسلسل في تركيا لعام 2020.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التركية والذي يصل عددهم إلى ما يقرب لـ 40 فنان من بينهم بوراك أوزجيفيت، وعائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، أوزج تورار، راغب سافاش.