ملخص مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة 67 الموسم الثالث.. أحداث مثيرة

تصدر اسم مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل في موسمه الثالث، محركات البحث على «جوجل»، بعدما استحوذ على اهتمام الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب وجود فئة كبيرة منهم من عاشقي ومتابعي الدراما التركية، وكذلك لما يعرضه المسلسل من أحداث تاريخية مثيرة، لذا بحث العديد من الجمهور عن ملخص الحلقة 67 من مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل.

الحلقة 67 من مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الموسم الثالث تشهد أحداثا مثيرة

بعد انتهاء الحلقة 66، انتظر متابعو مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الموسم الثالث الحلقة 67، لما ستعرضه من أحداث مثيرة، متسائلين عما سيحدث للسيد تورغوت، وهل سيستطيع أن ينقذه عثمان أم لا، كما رددوا أيضا اسم القائد ميكائيل كوسيس، وماذا سيحدث له.

ملخص الحلقة 67 من مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الموسم الثالث

عقب اعتراف الكتالونيين بأن ميخائيل كوسيس، وراء قتل مقاتلي تورغوت آلب، وأنهم هم السبب أيضًا في مقتل حصان عثمان بداخل قبيلة الكاي، وأنهم حاولوا اختطاف القس الكبير، اضطر عثمان إلى نصب فخ لاصطيادهم لأنهم ليس لهم ولاء لأي شخص، فهم يعملون لمن يدفع أكثر.

ولكن المستفيد من كل هذه الأحداث هو آيا نيكولا، الذي ستندلع بينه وبين عثمان معركة، من أجل فك قيود أسر تورغوت من أيدي الصليبيين، وسيرسل عثمان أخيه غوندوز إلى نيكولا حتي يفك أسر تورغوت، إلا أن نيكولا يرفض بسبب حبه الشديد لماري كوسيس، وتستمر الحرب بين بالاهاتون ومالي هاتون، من أجل سيادة نساء القبيلة، وهو ما تستغله ماري كوسيس للإيقاع بين عثمان وزوجته، لتنتهي الحلقة بأسر عثمان لمقاتلي كتالوني من أجل الحصول على القس الكبير.

قصة مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل

ويسرد مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل أحداث مثيرة ومشوقة حول الغازي عثمان الأول، الذي أسس الدولة العثمانية، كما يتحدث أيضاً عن قصص البطولات والفتوحات التي حققها عثمان بن أرطغرل في حربه ضد الصليبيين، والمغول، خاصةً بعد عرض هذه العمل للمكائد العديدة التي وقع بها عثمان واستطاع الخروج منها، وتحقيق انتصارات متتالية.