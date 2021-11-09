كلمات أغنية طينة لـ الجوكر: بقلبها ضلمة على البادي

حظيت أغنية طينة، للمُغني أحمد ناصر، الشهير بـ«الجوكر»، بردود فعل واسعة، منذ طرحها مساء أمس الإثنين، حيث حققت انتشارًا واسعًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، إذ رصدت أكثر من 350 ألف مُشاهدة حتى الآن.

أغنية طينة لـ الجوكر، من غناء وكلمات أحمد ناصر، وإنتاج GELBA، حيث حرص الجوكر على توجيه شكر خاص إلى الشاعر الشاب عمرو حسن.

كلمات أغنية طينة لـ الجوكر:

الرك على القالب

أعداء كتير.. الله غالب

اتعودنا ننام بعين عين.. كنا في دايرة دايرة تعالب

كننا يومياً نترحم

العين اللي تغفل يتاخد مطرحها

زميلي أنا ف حتة صعب يتراحها

في راسي كلاب ولازم أطفحها

وكاتم كتير مش هادي

في الودن همس ليلاتي.. حجر قابيل بينادي

بعيد في قربي ده العادي

بقلبها ضلمة على البادي

ومع الماضي في مطاردة

خنت عهد الملايكة الساقطة

مادام ما بِعتش روحك ورجعت عشان تسرقها تبقى مش فاهم اللقطة

على بربريزنا طينة

زي ما تودينا تودينا

اليوم اللي مش راضي يعدينا

أسوأ من الكبسة على الديلر

على بربريزنا طينة

زي ما تودينا تودينا

اليوم اللي مش راضي يعدينا

أسوأ من الكبسة على الديلر

لعبة وأنا مش فيها خابت

محدش فيكو لوحده جامد

لما الدايرة اتفكت نقط بانت

نقط خسرت نقط لانت

حبري أغلى من الدهب

غنوا حاجة أحبها

شنط خضر بلها

أحضر ليك تبوش ده عندها

قولوا كلمة قدها

أنت موقفتليش على حق مع إني وقفتلك على باطل

مش عايز أشوف اللي زيك انتوا 40 مفيش منكوا راجل

سنين ولسه بتكاكي

العايبة بتلوم الشاطر

انتو غرقتوا مني على الشاطئ

السما بعيدة على الواطي