تأجيل حفل مطرب الراب «الجوكر» بعد اشتباه إصابته بـ«كورونا»

أعلن الجوكر أحد مطربي الراب، عن اشتباه إصابته بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تأجيل الحفل الخاص به والذي كان مقررًا إحياءه مساء اليوم الخميس على مسرح الزمالك.

الجوكر بعد اشتباه إصابته بكورونا: كنت فاكر تعب عادي بسبب الشغل

ومنذ ساعات كتب الجوكر، عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» قائلًا: «اشتباه كورونا، كنت فاكر إني تعبان عادي من ضغط الشغل الأيام اللي فاتت».

واستطرد قائلًا: «لحد ما شخص من اللي اتعاملت معاهم في تسجيل أغنية كلمني، وقالي إنه تعب وعمل مسحة كورونا وطلع إيجابي، إن شاء الله خير».

تأجيل حفل الجوكر على مسرح الزمالك

وأعلنت إدارة مسرح الزمالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تأجيل حفل مطرب الراب الجوكر، قائلة لظروف خارجة عن إرادتنا، تم تأجيل حفلة الجوكر، وسوف نخبركم بالموعد الجديد قريبًا.

ودعت إدارة مسرح الزمالك، الجمهور الذي قام بشراء تذاكر حفل الجوكر، لاسترداد قيمة التذكرة من خلال الاتصال على رقم 16421.

وكان عدد من مطربي الراب قد واجهوا أزمات مؤخرًا مع نقابة الموسيقيين أدت إلى منعهم عن الغناء، أبرزهم مروان بابلو على إثر قيام مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، بتحريف بعض كلمات ابتهال مولاي للشيخ النقشبندي من مولاي إني بباك، إلى مروان إني بباك.

واعتبرت نقابة الموسيقيين ما حدث في الحفل الذي جمع بين مروان بابلو وشب جديد، استهزاءًا مرفوض، وعلى إثره تم منع بابلو من الغناء، مع مطالبته بالاعتذار عما حدث في هذا الحفل.