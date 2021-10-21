تعرف على أشهر شخصية لعبت دور «الجوكر».. كريستين سيتوارت رفض تجسيده

كشفت الممثلة الأمريكية كريستن سيتوارت، عن رفضها لتقديم شخصية «الجوكر»، لافتة إلى أن هذا الدور مخيف وفظيع، بحسب ما نشره موقع «فريتي»، ولكن سبق «سيتورات» العديد من النجوم الذين قاموا بتجسيد هذه الشخصية المرعبة، وتأثروا بها، ومن بين أنجح هذه الأدوار هو الدور الذي قدمه هيث ليدجر، الممثل الأسترالي، والذي أثر عليه حتى وفاته.

الممثل هيث ليدجر ينجح في تجسيد شخصية الجوكر

استطاع الممثل الأسترالي هيث ليدجر، تجسيد شخصية الجوكر، من خلال فيلم «The Dark Knight»، بسبب أدائه المتميز بها، خاصة بعدما عرض دور الشر الخالص، الذي وُصف من خلالها بـ «عميل الفوضى»، حيث يفقد جنونه كلما جاءته فكرة شريرة جديدة.

السر وراء نجاح الجوكر في فيلم «The Dark Knight»

ولكن يبقى السر وراء نجاح شخصية الجوكر المبهر، في فيلم «The Dark Knight»، وتعلق الجمهور بها، هو إضفاء ليدجر عليها بعداً إنسانياً، بل وفلسفياً عندما عرض من خلال الفيلم مفهوم الخير والشر، وهو من إنتاج عام 2008.

ليدجر يُمنح جائزة الأوسكار بعد وفاته

ولسخرية القدر، تم منح «ليدجر» الذي قام بتجسيد شخصية الجوكر، جائزة أفضل ممثل مساعد، بعد وفاته التي جاءت صادمة لمتابعيه، حيث توفي عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد استخدامه جرعة زائدة من المهدئات الطبية، بحسب تقرير الوفاة، وتردد وقتها عدة شائعات حول أسباب وفاته، منها أن السبب وراء إساءته لاستخدام المهدئات يعود للضغط النفسي والعصبي الذي كان يتعرض له، من تأثره الشديد بالشخصية السيكوباتية.

شقيقة ليدجر تنفي ما يُقال من شائعات

ونفت شقيقته بدورها تلك الشائعات من خلال الفيلم الوثائقي «The Dark Knight»، الذي أنتجته «نتفليكس»، وأكدت من خلاله استمتاع «ليدجر» بتقديمه لهذه الشخصية، مشيرة إلى أن ما قيل عن تعرضه لأزمة نفسية عار تماماً من الصحة.