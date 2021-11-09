استشاري نفسي يوضح أثر المناهج الصعبة على طلاب 4 ابتدائي: «فشل وفقد الثقة»

أثارت مناهج الصف الرابع الابتدائي، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أولياء الأمور، إذ يرون أنها لا تتناسب مع القدرة الاستيعابية لأبنائهم خلال تلك المرحلة، بالإضافة إلى ظهور عدد من المعلمين في بث مباشر عبر «فيسبوك»، يؤكدون من خلاله عدم قدرتهم على إيصال تلك المعلومات للأطفال.

المناهج الصعبة تصيب الطلاب بالعجز المكتسب

وفي هذا السياق، قال الدكتور شادي أبو السعود، أستاذ الصحة النفسية، ومدير المركز الإرشادي النفسي بجامعة مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن اختيار المناهج الدراسية لابد أن تكون ملائمة مع الفئة العمرية لطلاب المرحلة، لأن القدرة الاستيعابية تختلف من فئة عمرية إلى أخرى، مشيرًا إلى أن المناهج الصعبة يكون لها آثار نفسية على الطلاب تصل إلى العجز المكتسب.

وأوضح أبو السعود أن العجز المكتسب هو أن يكون هناك قناعة راسخة داخل المرء بعدم القدرة على القيام بشيء أو النجاح فيه، بسبب تكليفه بمهام أكبر من قدراته، فالمناهج الصعبة تعيق الطفل عن التقدم والنجاح، وعدم القدرة على التحصيل الدراسي، ومع تكرار الأمر، يعتاد الطفل على الفشل، ويصاب بالعجز المكتسب، مثل الإحباط، وخسارة الثقة بالنفس.

تحرك برلماني بشأن مناهج الصف الرابع

ومن جانبها، تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، من أجل استدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان، ومناقشته حول صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن تطبيق هذا المنهج على طلاب الصف الرابع قرار غير مدروس، كما لفتت إلى تلقيها عددا من شكاوى أولياء الأمور في هذا الشأن.