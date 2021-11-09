سلطان الرميثي: «كلنا أخوة» تقدم تصورا متكاملا عن مفهوم الإنسانية

شارك الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، اليوم، بالمؤتمر المنعقد بمناسبة الذكرى الأولى لإطلاق الرسالة البابوية «كلنا أخوة»، الذي نظمته منظمة الحضارة الكاثوليكية، وجامعة جورجتاون، بالعاصمة الإيطالية، روما.

الرميثي: الحوار الإسلامي المسيحي نتجت عنه مبادئ مذهلة للمواطنة

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن منطلقات العقل الإسلامي الجمعي تقوم على التعارف، وعلى التعاون على البر والتقوى، وتعد هذه منهجية صلبة للانطلاق الحضاري الذي يتجاوز حواجز التفرقة، مضيفا أن العلاقة بين الإسلام والمسيحية قامت على هذه المنهجية، وهي علاقة قديمة متجددة، تمتد بجذورها إلى عهد النبوة.

وأضاف الرميثي، أن الحوار الإسلامي المسيحي نتج عنه مبادئ مذهلة للمواطنة والعيش المشترك بين أتباع الديانتين، وتحولت هذه المبادئ إلى ممارسات وتاريخ طويل من التعايش، يؤكد عليه التنوع والثراء الديني والثقافي الكبير الذي يعيشه العالم الإسلامي، وكانت هذه المنهجية من التعارف حاضرة أيضًا على صعيد العلاقات بين الشرق والغرب.

وتابع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن الحوار بين السلطان الكامل، والقديس فرنسيس الأسيزي، والذي تم في خضم صراع عسكري بين الشرق والغرب، يؤكد أن هناك دائمًا فرصة لتحقيق السلام، حتى في أوج ارتفاع أصوات الكراهية، مشيرا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية ولدت من بين ثنايا العلاقة الإنسانية بين الكامل والأسيزي، وفي ظروف تتشابه في كثير من جوانبها مع ما عاشاه، من حيث انتشار الحروب، وتصاعد خطاب العنف والتمييز.

الرثيمي: رسالة البابا تواضرس تحمل مفهوم الأخوة الإنسانسة

وأوضح سلطان الرميثي أن رسالة قداسة البابا فرنسيس «كلنا أخوة»، تحمل رؤية تطبيقية لمفهوم الأخوة الإنسانية، فقد شخص قداسته من خلالها الواقع الإنساني تشخيصًا دقيقًا من زوايا وأبعاد متعددة لم يتم التطرق إليها من قبل ذلك، بهذا التصور الإنساني، ليصل بالقارئ في النهاية إلى تصور متكامل عن مفهوم الأخوة الإنسانية وآليات تحقيقها.

وأكد الرميثي، أن الأحداث والأزمات المتتالية، تؤكد الحاجة الملحة للأخوة الإنسانية، لذلك فإن مجلس حكماء المسلمين تبنى العديد من البرامج الهادفة لرفع الوعي بأهمية الأخوة الإنسانية، وبدأ بمخاطبة الإعلام ومد جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية، من خلال عقد التجمع الإعلامي العربي، وإطلاق مدونة العشرين للعمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية، ثم عقد مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية»، الذي دعا لتشكيل ائتلاف إعلامي عربي، يهدف لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية.

وأوضح الدكتور سلطان الرميثي، بصفته عضوا في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن اللجنة ستطلق في الفترة المقبلة المزيد من المشاريع، لتحقيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام لكل البشر دون استثناء.