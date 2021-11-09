وزيرة البيئة تبحث مع «اكسفورد» سبل دعم مصر في ملف تمويل المناخ

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور نيكولاس ستيرن، أستاذ ورئيس معهد أبحاث جرانثام LSE بجامعة اكسفورد بلندن، اليوم، سبل دعم مصر في ملف تمويل المناخ، واقترح نيكولاس، عقد مؤتمر دولي في مصر منتصف العام المقبل؛ لمناقشة موضوعات تمويل المناخ والتركيز خلاله على التكيف خاصة في القارة الأفريقية.

مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغيرات المناخية

وجاء ذلك في إطار مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغيرات المناخية بالمملكة المتحدة، وتم استعراض ومناقشة الموضوعات الخاصة بتعبئة التمويل المطلوب لدعم الدول النامية.

حلول مبتكرة لأدوات تمويل المناخ

وشهدت الجلسة، استعراض نيكس ستيرن للورقة التي أعدها بشأن تمويل المناخ، التي تقدم حلولا مقترحة بأفكار مبتكرة لأدوات تمويل المناخ، ولمساعدة الدول على تنفيذ إجراءات المناخ الأكثر طموحًا للبلدان النامية، والبلدان ذات الأهمية النظامية؛ من خلال الحصول على التمويل اللازم لتحقيق نتائج حقيقية.