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«البترول» تعلن انبعاث رائحة غاز بالعريش غدا.. وتوجه رسالة للمواطنين

كتب:

مارينا رؤوف
04:50 م | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
رائحة الغاز الطبيعي

رائحة الغاز الطبيعي

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»، عن ملء تنك وخزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة العريش «المحطة العكسية» بطريق مطار العريش، في العاشرة صباح غد الأربعاء، ما قد يتسبب في شعور المواطنين بالرائحة.  

الشركة تطمئن المواطنين 

وطمأنت الشركة العملاء من رائحة الغاز التي قد تنتج، مؤكدة أن تلك الأعمال تتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمن المواطنين.

خدمة الطوارئ

ولفتت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129.

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