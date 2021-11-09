تفريغ 2415 طن حديد و1900 سيارة بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة تحمل 2415 طن حديد و1900 سيارة، كما استقبل سفينة أخرى شحن 5200 طن صودا كاوية.

السفينة لوسي اوشين تفرغ 2415 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

وأوضحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة لوسي اوشين lucy ocean ويبلغ طولها 190 متر والغاطس 12.5 متر دخلت ميناء غرب بورسعيد، وذلك لتفريغ 2415 طن حديد بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة GMTASTRO ويبلغ طولها 189 مترا والغاطس 9.4 متر، وذلك لتفريغ 1900 سيارة بالميناء، كما استقبل الميناء السفينة ASC ويبلغ طولها 105 والغاطس 7، وذلك لشحن 5200 طن صودا كاوية من الميناء.

دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت في بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة MAJD.B القادمة من لبنان، والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 84.2 متر، والغاطس 5.6 متر، وذلك لشحن 3 آلاف طن أسمنت أبيض إلى سوريا.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر التاسعة والأربعون التي تدخل الميناء منذ بدء تشغيله في يناير الماضي ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش إلى 72 ألف طن.