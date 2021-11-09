تنفيذ حملات مكثفة لإزالة 312 من التعديات على أملاك الدولة ببورسعيد 

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من جميع التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه شهر مارس القادم، موجها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمختصة ببورسعيد للقيام بحملات مكبرة تبدأ من غدا للبدء في إزالة عدد 312 قرار إزالة تعديات المتبقية بجميع أحياء بورسعيد.

الغضبان: لا تهاون في ملف إزالة التعديات

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات، حيث تُولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء.

المحافظ: أهمية استرجاع أملاك الدولة

وأشار«الغضبان» إلى أهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلال في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية

كانت محافظة بورسعيد قد أعلنت في بيان لها اليوم أنهن نظرا لاستكمال أعمال إصلاح بعض محابس المياه الرئيسية بتقاطع شارع ٢٣ ديسمبر وعبد الحليم محمود بالتزامن مع أعمال تطوير وتوسعه ورصف شارع ٢٣ ديسمبر.

سيتم قطع المياه عن بعض مناطق حي الزهور «خالد بن الوليد- عمرو بن العاص- عمرو بن الخطاب- الصفوة- مستشفى الزهور- بلال بن رباح- عمر بن عبدالعزيز- عمر بن عبد العزيز مميز- علي بن ابي طالب- المروة»

وبعض مناطق حي الضواحي «زمزم- الصفا- الحراسات- السيدة خديجة- القرية الأوليمبية»

وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 بدءاَ من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا.

وعلى السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.