وضع جدول زمني للانتهاء من إزالة التعديات على أملاك الدولة بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة استمرار تنفيذ المرحلة الجديدة من الموجه 18 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً لوضع جدول زمني للانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية سواء التي لم يتم التقدم أصحابها بطلبات لتقنين الأوضاع عليها أو التى لم يثبت المنتفعين بها جديتهم فى استكمال باقي إجراءات التقنين ورد حق الدولة .

إزالة التعديات على حرم نهر النيل

ووفقا لبيان صحفي، اليوم، وجّه المحافظ بإزالة كافة التعديات على حرم نهر النيل والمصارف وأسفل خطوط الضغط العالي وعلى جانبي خطوط السكك الحديدية وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والتعامل الحازم حيال تلك المخالفات على أن يتم رفع تقرير يومي بنتائج الأعمال للوقوف على مجهودات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية .

ووفقا للبيان أوضحت المحافظة أنه خلال الاجتماع أطلع المحافظ على الموقف الحالي لإزالة التعديات ونسب تنفيذ الأعمال بنطاق الأحياء والمراكز كما ناقش المعوقات التي تواجه كل جهة وسبل معالجتها لتحقيق معدل انجاز أعلى خلال المرحلة المقبلة.

التعاون وتوحيد القرارات الصادرة

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة العمل ككيان واحد ورفع درجة التنسيق والتعاون لإسراع وتيرة العمل وتوحيد القرارات الصادرة في ذلك الشأن مع تدقيقها جيدا للالتزام بالجدول الزمني لإزالة كافة التعديات بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن الدولة تخطو بخطى ثابتة نحو القضاء على العشوائية في البناء وإزالة التعديات وضبط منظومة العمران.

تعديات جديدة وإزالات فورية

وكلف المحافظ بمراجعة كافة قرارات الإزالة السابقة لمخالفات التعدي لتسوية القرارات التي تصالح أصحابها عليها عدا تلك الغير مستوفاة لإشتراطات التصالح لحين البت في الموقف القانوني لكل منها وتكثيف الرقابة والمتابعة لرصد أي حالات تعدي جديدة والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت المحافظة الي ان الإجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.