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الجيزة تسترد 230 فدانا من التعديات في الواحات البحرية

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الوطن
11:00 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
استراداد 230 فدان أراضي أملاك دوله متعدي عليها بالواحات البحرية

استراداد 230 فدان أراضي أملاك دوله متعدي عليها بالواحات البحرية

في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي لكل مخالف وإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتحت إشراف الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، استردت المحافظة أراضي أملاك الدولة بمركز الواحات البحرية.

يأتي ذلك بالمرحلة الثانية ضمن الموجة الثامنة عشر، إذ تم إزالة 7 منشآت مبنية من بلوك الحجر الجيري وغير مسكونة وغرفتين بمنطقة «القحيف» بقرية «منديشة» ومنطقة «فجة الحارة» بمركز الواحات البحرية على مساحات 230 فدانا زراعيا، كما تم إزالة أسوار من جريد النخيل بأطوال مختلفة وتشوينات ترابية.

وواصلت الحملة أعمالها بإزالة فورية على مساحة 256 مترا مربعا،  عبارة عن 2  شقة سكنية غير مسقوفة  بمنطقة «القحيف» بقرية «منديشة».

تأتي حملات الإزالات  في إطار التصدي لكل متعد علي أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي أراضيها.

 

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