أخبار المنيا.. رصد التعديات وعلاج كبار السن وتحرير مخالفات تموينية

شدد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، على رصد حالات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وواصلت مديرية الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة لكبارالسن بجميع مراكز المحافظة، كما نفذت الوحدات المحلية أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ18 للحفاظ على أملاك الدولة، وحررت مديرية التموين 80 مخالفة، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وشارك وفد طلابي من جامعة المنيا في فعاليات المتلقى الأول لمبادرة «طلاب من أجل مصر»، كانت هذه أبرز أخبار المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة سير العمل والحالات غير القانونية التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي أو تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري.

فحص 459 مواطناً بمبادرة علاج الأمراض المزمنة لكبار السن

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استكمال مبادرة علاج الأمراض المزمنة لكبار السن، من خلال تقديم خدمات طبية ودعم نفسي وكشف مبكر عن الأمراض في الفئة العمرية من 65 عاماً، حيث تم فحص 459 مواطناً.

ونفذت الوحدات المحلية 82 حالة إزالة تعديات بالبناء على أملاك دولة، بإجمالي مساحة 1992 متراً مربعاً، منها 9 حالات بقرية «الشيخ زياد»، التابعة لمركز مغاغة، و73 حالة على مساحة 1573 متراً مربعاً بقرية «نواي»، بدائرة مركز ملوي.

تحرير 37 محضر نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق المخابز

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عن تحرير 80 مخالفة متنوعة، منها 37 للمخابز البلدية، شملت نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 43 مخالفة بالأسواق والمحلات التجارية، منها عدم الإعلان عن أسعار.

وشارك وفد يضم 9 طلاب من جامعة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، ونائبه لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عصام فرحات، في فعاليات الملتقى الأول لمبادرة «طلاب من أجل مصر»، تحت شعار «معاً بالعلم والعمل»، وذلك برعاية اللجنة المركزية لأسرة «طلاب من أجل مصر».