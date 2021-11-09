حادث قطار اليوم في العلمين.. أسباب وقوعه وملابسات حدوثه

شهدت منطقة «العثة» الواقعة بين مدينتي العلمين وسيدي عبدالرحمن، في محافظة مطروح، حادث اصطدام قطار ركاب بإحدى المعدات الثقيلة «لودر»، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مصرع سائق «اللودر»، وخروج الجرار وعربات القطار عن الشريط الحديدي، وتوقف الحركة على خط «القباري - مرسى مطروح».

نقل جثة ضحية حادث قطار اليوم للمستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع حادث قطار اليوم، وجرى نقل جثة سائق اللودر، ويُدعى «محمد شكري فتوح»، 25 سنة، من محافظة المنوفية، ضحية الحادث، إلى مستشفى العلمين النموذجي، ولم ينتج عن الحادث سقوط أي إصابات أو وفيات بين ركاب القطار.

تفاصيل حادث قطار اليوم

وأكدت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اصطدام قطار ركاب «محرم بك - الضبعة» و«لودر»، بدون لوحات معدنية، في مكان غير مخصص للعبور، عند علامة «الكيلو 115»، الواقعة بين العلمين وسيدي عبد الرحمن، وخلال سير قطار ركاب «محرم بك - الضبعة»، على خط «القباري - مطروح»، تلاحظ لسائق القطار عبور «لودر» على شريط السكة الحديد، وجرى إطلاق السارينة لأكثر من مرة، ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات، وهو ما تسبب في اصطدام القطار به.

وأهابت هيئه السكة الحديد، في بيانها، جميع قائدي المركبات والسيارات الالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصه للعبور، تجنباً لوقوع مثل هذه الحوادث.

حادث قطار اليوم يوقف حركة السير

وتسبب حادث القطار في توقف حركة سير القطارات على خط السكك الحديدية، خط القبارى المتجه إلى مدينتي الضبعة ومرسى مطروح، نتيجة الخسائر التي تسبب فيها الحادث في شريط السكة الحديد، وتعطل القطار، وانتقلت الشرطة من مباحث العلمين ومباحث النقل والمواصلات، وفريق من المهندسين والفنيين من هيئة السكة الحديد، لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الخط مرة أخرى.

ويجري فحص موقع الحادث من جانب النيابة العامة، للتعرف على ملابساته، والكشف عن أسباب وقوعه، وسؤال المسئولين عن القطار بمعرفة النيابة.