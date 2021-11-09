أول صور لـ خروج قطار محرم بك عن قضبان السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم الثلاثاء، خروج عجلات قطار محرم بك، عن قضبان شريط السكك الحديدية بمنطقة تل العيس بنطاق مركز ومدينة العلمين، نتيجة اصطدامه مع «لودر»؛ ما أدى إلى وفاة سائق اللودر، وتوقف حركة القطارات.

وتنفرد «الوطن» بنشر أول صور لحادث القطار وتوقفه على جانب خط السكة الحديد، وتجمع أهالي المنطقة والعاملين في مواقع شركات البترول المجاورة عقب وفاة سائق اللودر، نتيجة حادث التصادم مع القطار.

تفاصيل حادث قطار العلمين

وشهدت منطقة تل العيس، اليوم الثلاثاء، وقوع حادث قطار العلمين إثر اصطدامه مع «لودر» في إحدى المناطق المحظور عبور السيارات أو المواطنين منها على شريط السكك الحديدية، عند الكيلو 115 خط سكة حديد «الإسكندرية - العلمين»؛ مما أدى إلى وفاة سائق اللودر متأثرا بإصابته، وخروج القطار عن مساره الطبيعي.

حادث قطار العلمين.. وفاة سائق اللودر

وتجمع العشرات من أهالى منطقة الكيلو 115 طريق «الإسكندرية - مطروح»، بالقرب من العلمين على شريط السكة الحديد وحول اللودر المجاور للقطار، عقب وقوع الحادث، ووصلت سيارة الإسعاف وجرى نقل الجثة إلى مستشفى العلمين النموذجي، التي تعود لشخص يدعى «محمد شكري فتوح» 25 سنة، سائق من المنوفية.

ووصلت الشرطة من مباحث قسم شرطة العلمين، وشرطة النقل والمواصلات، وجار معاينة الحادث؛ للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه.

وأكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، أن القطار رقم 648 خرج من محطة محرم بك، وكان في طريقه إلى محطة سيدي عبدالرحمن، وعند علامة الكيلو 115، شاهد السائق «لودر» يعبر شريط السكة الحديد وأطلق له «السرينة» عدة مرات.

وأشار المصدر إلى أن اللودر قطع خط السكة الحديد أمام القطار؛ مما تسبب في وقوع الحادث، ووفاة السائق، لافتًا إلى توقف حركة القطارات بخط السكة الحديد الذى يربط بين القاهرة والإسكندرية إلى مطروح خاصة.