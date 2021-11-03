بتر قدم جامعية سقطت أسفل عجلات قطار بالشرقية

أصيبت طالبة جامعية، صباح اليوم الأربعاء، ببتر قدمها إثر سقوطها أسفل عجلات قطار «القاهرة – الزقازيق»، بمحطة أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية.

الأمن يتلقي بلاغًا بالحادث

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة بلبيس من شرطة محطة السكك الحديدية بقرية أنشاص الرمل، بسقوط طالبة جامعية أسفل عجلات القطار، وإصابتها ببتر قدمها جراء الحادث.

إسعاف لنقل الطالبة للمستشفى

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وخُصصت سيارة إسعاف لنقلها لمستشفى الزقازيق الجامعي، وتبين من تحريات المباحث الأولية أنها مقيمة بقرية سلمنت التابعة لدائرة المركز، وأن الفتاة كانت تستقل القطار من قرية أنشاص الرمل، وأثناء محاولتها الصعود للقطار انزلقت قدماها بسبب التدافع بين الركاب .

فيما تجمع المئات من أهالي القرية بمحيط محطة السكك الحديدية بالقرية وأخرج أحدهم ستره من القماش ألقاها على المصابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث محطة قطارات أنشاص الرمل

يذكر أن محطة قطارات أنشاص الرمل بخط الشرق طريق «القاهرة – الزقازيق»، شهدت العديد من الحوادث التي حصدت الكثير من أرواح ركاب القطارات، وذلك بعد تطوير رصيف المحطة الذي أصبح يبعد عن القطار بمسافة كبيرة، وطالب الأهالي مرارًا وتكرارًا بتعديل الرصيف حفاظًا على حياتهم وحياة أبنائهم الطلاب، والحد من تلك الحوادث دون استجابة.