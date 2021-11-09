إحالة شاب لجنايات الدقهلية لاتهامه بمحاولة تصوير شقيقته عارية بسبب الميراث

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم بإحالة شاب وصديقه لخطفهم شقيقة الأول، دكتورة جامعية ومحاولة تصويرها عارية مع صديقة لإجبارها على التنازل عن حقها في الميراث والمعروفة اعلاميا «دكتورة الدقهلية» إلى محكمة جنايات المنصورة، ووجهت النيابة العامة لكل من الأخ وصديقه ٥ اتهامات وهم: الخطف وهتك العرض والسرقة والاحتجاز وحيازة أدوات الجريمة.

إحالة الشاب وصديقه للجنايات

وجاء بقرار الإحالة في القضية رقم 15990 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2565 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، أن المتهم الأول محمود السعيد عبده، 21 سنة، متعهد توزيع طيور، محبوس، والثاني محمد أحمد محمد صالح، 21 سنة، شيف، محبوس، أنهما في يوم 27/9/2021، خطفا المجنى عليها إسراء السعيد عبده محمد وكان ذلك عن طريق التحايل والاكراه، بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها فتمكنا من اقتيادها بداخل السيارة رقم (ع ط ج 2866 )، وما أن فطنت لشركهما فقاما بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا يديها وكمما فاهها بلاصق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من أقصائها إلى عدة أماكن قصية وبعيدا عن ذويها وأعين الرقباء ليتمما الجرائم محل الاتهامات اللاحقة.

هتك عرض المجني عليها

واقترنت تلك الجريمة جناية هتك عرض المجنى عليها وذلك لأنهما في ذات المكان وفى رابطة زنمينة واحدة هتكا عرض المجنى عليها حال كون الأول ممن له سلطة عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها وكمما فاهها بلاصق فخارت قوتها ووهن مقاومتها ودانت طيعا لبطشهما حال تواجد الثاني للشد من أزره عرضين عِرضها المنتهك لأعين الكافة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه الوقاع عليها بأن ارتكنا إلى الأفعال القصرية بالاتهامين الأول والثاني وترك ذلك اثر اصابات بجسدها والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

و احتجز المتهمان المجنى عليها بداخل السيارة المذكورة رقم (ع ط ج 2866) بدون أمر أحد الحكام المختصين وغير الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك وعذباها بدنيا وقد ترك ذلك اثر إصابة بجسدها والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد اتخذا من السيارة ومكان تواجدهما محلا لإقصائها، وحازا وأحرزا أداة مما تستخدم فى التعدي على الأشخاص وقيد بلاستيكي ولاصق دون أن يكون لحيازتهما أو إحرازهما مضوغ قانوني.

وأكدت تحريات المباحث وشهود الواقعة من المواطنين الذين انقذوا الفتاة من يد شقيقها وصديقة صحة الواقعة وملابساتها كما قدمت إحدى الشاهدات حقيبة بها أوراق وأموال تخص المجنى عليها وأكدت أن المتهم الثاني احضرها لها وأكد لها أن المتهم الأول ضرب شقيقته واستولى عليها أبلغت الشرطة وسلمتها.