آخر تطورات مشروعات «حياة كريمة» في شبين القناطر بالقليوبية

نشرت الصفحة الرسمية لمشروع «حياة كريمة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر تطورات أعمال المشروع في محافظة القليوبية بمركز شبين القناطر، موضحة أنه تم في الوحدة المحلية «منشاه الكرام» متابعة إنشاء محطة معالجة الصرف بعرب جهينة والإطلاع على نسب التنفيذ التي الآن بلغت 15%، وبالوحدة المحلية بـ«الأحراز»، تم متابعه العمل في المجمع الزراعي الخدمي بقرية الأحراز والعمل يسير دون معوقات.

مشروعات «حياة كريمة» في المريج

وأوضحت «حياة كريمة»، أنه في الوحدة المحلية بـ«المريج»، تم متابعة الكهرباء بقرية الشوبك، حيث تمت أعمال صب وتجهيز القواعد الخرسانية للأعمدة الجديدة، التي سيتم تركيبها بديلا للأعمدة المتهالكة بالقرية والإنارة العامة، بجانب أعمال مد خطوط الفيبر «فائقة السرعة» للاتصالات بقرية الشوبك، حيث يجرى تركيب الخط الرئيسي من شبين القناطر حتى قريه الشوبك، وكذلك للشوارع الداخلية بالقرية، وتوصيل خدمه الغاز الطبيعي لقرية الشوبك الشرقية، وجارِ الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى محطة صرف الشوبك البحرية.

مشروعات «حياة كريمة» في القشيش

أما في الوحدة المحلية بـ«القشيش»، فتم متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بكافة قرى الوحدة ومشروع هدم مبنى الوحدة المحلية بالقشيش، لإقامة مجمع خدمات القشيش ومشروع هدم وبناء مركز شباب القشيش ومشروع تغطية ترعة المنايل بالعطارة.

مشروعات «حياة كريمة» في مركز شباب كفر شبين

وأخيرا تمت متابعة الأعمال الإنشائية من حيث تطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر شبين بنسبة وصلت 95%، وجارِ الانتهاء من إنشاء المجمع الزراعي «الجمعية الزراعية»، من خلال الدكتور أسامة سعودي، المنسق الميداني بمؤسسة «حياة كريمة» بالوحدة المحلية بكفر شبين.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.